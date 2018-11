Fietser aangereden door snorbrommer

Woensdagmorgen is na een aanrijding een fietser gewond geraakt op het fietspad langs de Nieuwe Damlaan. De fietser en de snorscooter kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

Ziekenhuis

De fietser kwam hierbij hard ten val op het fietspad. De scooterrijder heeft in de politiebus een verklaring af kunnen leggen en kon uiteindelijk zijn weg weer vervolgen. Voor de fietser is een ambulance besteld. Na een eerste onderzoek ter plaatse is hij naar het ziekenhuis vervoerd.