Inloopavond werkzaamheden N706 Vogelweg

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van de kruising met de Knardijk tot de kruising met de Larserweg. De Vogelweg wordt op dit traject verbreed en voorzien van nieuw asfalt. Het onderhoud gaat zo’n zes tot acht weken duren en staat gepland voor de maanden juni en juli 2019.

In het voorjaar van 2019 wordt de Vogelweg ter hoogte van Almere (tussen de A27 en de Waterlandseweg) ook opgeknapt. In 2016 al is het tussenliggende traject gerenoveerd zodat de Vogelweg in zijn geheel straks weer voldoet aan de nieuwste eisen.

Inloopavond

Op dinsdag 20 november organiseert Provincie Flevoland een inloopavond bij Restaurant Flantuas, Emoeweg 4 te Lelystad. De inloopavond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur. Medewerkers van de provincie zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Er is geen vast programma.