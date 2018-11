Nederlands record: 147.600.000.000 km in 2017 gereden

Er is nog nooit zoveel gereden met Nederlandse motorvoertuigen als in 2017. Met personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen werd vorig jaar samen 147,6 miljard kilometer afgelegd. Dat is 11,7 procent meer dan vijftien jaar eerder. De stijging komt voor rekening van personenauto’s en bestelauto’s, zo blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van het CBS gepresenteerd in de Jaarmonitor wegvoertuigen: kilometers.

Personenauto's

De meeste kilometers werden in 2017 afgelegd met personenauto’s. Deze reden in totaal 119,1 miljard kilometer, 14,3 procent meer dan in 2002 en iets meer (0,4 procent) dan in 2016. Deze groei hangt samen met een toename van het aantal geregistreerde personenauto’s. Met 9,1 miljoen auto’s lag dat vorig jaar 20,1 procent hoger dan vijftien jaar eerder.

De groei van het aantal kilometers ging niet gelijk op met de toename van het autopark. Per auto werden gemiddeld minder kilometers afgelegd. Het gemiddeld jaarkilometrage nam af van 13,7 duizend in 2002 naar 13 duizend vijftien jaar later.

Vooral particulieren reden vorig jaar, vergeleken met 2002, minder met de auto (-6,2 procent). Bij bedrijven daalde het aantal gemaakte kilometers tegelijkertijd met 1 procent.

Drie jaar op rij meer bestelautokilometers

Nederlandse bestelauto’s reden in 2017 samen 17,7 miljard kilometer. Dat is 6,8 procent meer dan 15 jaar geleden. Vergeleken met een jaar eerder is er sprake van een toename van 3,4 procent. Het aantal afgelegde kilometers laat vanaf 2002 golfbeweging zien. In 2006 nam onder andere het aantal bestelwagenkilometers af. Dit had te maken met lagere verkopen van nieuwe bestelauto’s omdat medio 2005 de belastingvoordelen van een grijs kenteken voor particulieren vervielen.

Na 2008 was de invloed van de economische crisis zichtbaar en werd er opnieuw minder gereden. In 2014 werd het laagste punt van de afgelopen vijftien jaar bereikt. Daarna nam het totaal aantal afgelegde bestelautokilometers weer ieder jaar toe. In 2017 werd er minder met Nederlandse bestelauto’s gereden dan voor de economische crisis. Vorig jaar werd er 0,2 miljard minder kilometer afgelegd dan in 2008, het jaar voor de crisis. Nederland telde toen 980 duizend bestelwagens.

Meer kilometers met oude bestelauto’s

In 2002 werd 15 procent van de bestelwagenkilometers afgelegd met bestelauto’s die 9 jaar of ouder waren, in 2017 was dit opgelopen tot bijna 34 procent. Vergeleken met vijftien jaar geleden is het aantal oude bestelauto’s verdubbeld naar bijna 460 duizend. Er werden minder nieuwe bestelauto’s verkocht dan in 2002 en er wordt langer met oudere bestelwagen gereden.

Minder kilometers door zware vrachtvoertuigen

In tegenstelling tot personenauto’s en bestelauto’s is er minder gereden met zware vrachtvoertuigen.Het aantal voertuigkilometers lag vorig jaar 5,6 procent onder het niveau van 2002. Het gemiddelde jaarkilometrage van zware vrachtvoertuigen daalde van 48,5 duizend in 2002 naar 44,2 duizend in 2017. Het aantal zware vrachtvoertuigen nam in die periode met 3,7 procent toe tot 226 duizend.

Het aantal jaarlijks gereden kilometers van zware vrachtvoertuigen piekte een jaar voor de crisis, in 2007. Toen werd er 11,3 miljard kilometer afgelegd. Tijdens de crisis namen de voertuigkilometers vrijwel elk jaar af. In de periode van 2013 tot en met 2017 lag het aantal afgelegde kilometers rond de 10 miljard.

Minder kilometers met bussen

Ook met Nederlandse bussen werd in 2017 minder gereden, ze legden 3,8 procent minder kilometers af dan vijftien jaar eerder. In 2010 legden bussen de meeste kilometers af, 735 miljoen. Daarna nam het af tot 658 miljoen kilometer in 2016. Voor het eerst in zes jaar werd er vorig jaar weer meer met bussen gereden (691,6 miljoen kilometer), 5,2 procent meer af dan in 2016. Nederland telde vorig jaar 11,3 duizend bussen.