Stank uit pand leidt tot vondst van drugslab

Toen agenten na een tip donderdag poolshoogte namen bij een loods aan de Leemansstraat in Sliedrecht, merkten zij dat er een luchtje aan de zaak zat. Een soort ammoniaklucht welteverstaan. Voorzichtig nader onderzoek wees uit dat het pand was ingericht als drugslaboratorium waar vermoedelijk amfetamine werd geproduceerd. 'Twee mannen uit Nijmegen (19) en Den Haag (26) zijn aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

LFO ingeschakeld

Vaten met onbekende chemische middelen leveren een groot risico op zonder de juiste kennis en beschermende maatregelen. Daarom riepen de agenten de hulp in van de landelijke faciliteit ondersteuning ontmantelen (LFO), een politieafdeling die gespecialiseerd is in het veilig leeghalen van drugslaboratoria.

Twee mannen in pand aangehouden

Toen zij er waren, gingen ze opnieuw het pand in. Daar bleken de twee mannen aanwezig te zijn. Zij werden aangehouden. Een auto is voor onderzoek in beslag genomen en weggetakeld.

Ontmanteling

Vrijdag startte het LFO met de ontmanteling van het drugslab. Omdat niet duidelijk is welke middelen en materialen daar staan, moet dat heel voorzichtig en zorgvuldig gebeuren. Als alles afgevoerd en getest is, wordt meer duidelijk over de aard en omvang van de productielijn.