Weer personenauto uitgebrand in Vlaardingen

Wederom is in Vlaardingen een personenauto uitgebrand. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.15 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brandmelding, ditmaal op de parkeerplaats van de Zwaluwenlaan.

Uitgebrand

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Ook een tweede auto raakte door de brand beschadigd. In korte tijd hebben er in Vlaardingen al op zeker 6 plekken auto's in brand gestaan. Eerder gingen al voertuigen in vlammen op die aan de Spoorsingel, Dotterbloemstraat, Goudenregenstraat, Goudsbloemstraat en nabij metrostation Vijfsluizen stonden.

Onderzoek brandstichting

Vlaardingen wordt al enkele jaren opgeschikt door een reeks autobranden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting, en of er branden zijn die met elkaar in verband gebracht kunnen worden.