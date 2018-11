Bizarre Wild-West achtervolging in Brabant

De politie in Brabant heeft in de nacht van zaterdag op zondag de achtervolging ingezet op een auto die na een stopteken er met zeer hoge snelheid vandoor ging. Dit meldt de politie zondag.

Hoge snelheid

Nadat de horeca in Reusel was gesloten viel het agenten van Veldhoven op, die in Reusel waren voor de horecasluiting, dat een personenauto met hoge snelheid weg reed uit Reusel richting Bladel. De collega’s wilde deze auto daarop controleren.

Stopteken genegeerd

De auto reed zo hard dat het even duurde voordat het stopteken gegeven kon worden. Ook na het geven van een stopteken stopte de auto niet. Er werd met hoge snelheid een achtervolging ingezet waarbij meerdere politievoertuigen ingezet zijn.

Op de provincialeweg haalde de auto snelheden van boven de 160 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur toegestaan is.

Los van de grond

De achtervolging ging door Reusel, Hulsel, Bladel, Hapert, Casteren en Hoogeloon. Ook daar werden meerdere keren snelheden gehaald die ruim boven de toegestane snelheid lagen. Op enkele drempels kwam de auto met vier wielen los van de grond. Bij een manoeuvre om te keren raakte de auto een stoeprand en reed hij zijn velg kapot. Dat zorgde er echter niet voor dat de achtervolging stopte. Pas meerdere kilometers later kon de auto gestopt worden door een politievoertuig.

Teveel gedronken

De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau waar een blaastest van hem afgenomen is. Hieruit bleek dat hij ruim 3x de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en tegen hem zal proces verbaal worden opgemaakt.