Uitslaande brand verwoest woning in Waalwijk, bewoner naar ziekenhuis

Bij een uitslaande brand in Waalwijk aan het Westeinde is de bewoner zaterdagavond gewond geraakt. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zondag.

Rook ingeademd

Rond 21.00 uur zaterdagavond brak de brand uit in de meterkast van de betreffende woning. De brandweer kwam ter plaatse en ook de ambulance omdat de bewoner van het pand rook had ingeademd.

Meterkast

Aanvankelijk leken de eigen bluspogingen met handblussers de brand te hebben gedoofd maar later bleek dat de brand al naar de bovenverdieping was doorgeslagen en onhoudbaar werd. Ook was er sprake van een gasbrand. De gasnetbeheerder Enexis kwam ter plaatse om het gas af te sluiten.

Brand onder controle

De brandweer kreeg de brand uiteindelijk onder controle maar het dak en de bovenverdieping zijn door de brand zwaar beschadigd geraakt waardoor de woning onbewoonbaar is geworden. Geëvacueerde bewoners van de naastgelegen woningen konden onder begeleiding van de brandweer wel weer terug naar hun woning.