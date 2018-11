Auto op de kop in de sloot bij Kiel-Windeweer

Zondagmiddag even voor 14.00 uur is de bestuurster van een personenauto met de schrik vrijgekomen na een ongeluk op de Zuidlaarderweg bij Kiel-Windeweer.

In de berm en over de kop

De bestuurster reed vanuit Kiel-Windeweer in de richting van De Groeve toen ze door nog onbekende oorzaak in de berm terecht kwam. Hier sloeg de wagen over de kop. De wagen kwam op de kop in een droge bermsloot tot stilstand.

Ambulancemedewerkers

Met behulp van omstanders kon de vrouw uit de auto worden gehaald. Ambulancemedewerkers hebben de vrouw gecontroleerd op eventueel opgelopen letsel. Dit was gelukkig niet het geval. De auto kwam er minder vanaf. Deze werd door een bergingsbedrijf afgesleept.