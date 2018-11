Drie militairen na duikongeval met dodelijke afloop vervolgd door OM

Water in duikmasker

De duikeenheid waar de omgekomen marineduiker deel van uitmaakte, had eind november 2015 een meerdaagse oefening op en rond Curaçao. De duiker maakte een duik naar 40 meter. Tijdens de duik liet zij weten dat er water in haar masker liep. Even later viel de spraakcommunicatie uit. Daarom werd overgegaan op communicatie via de seinlijn. Aan het einde van de duiktijd reageerde de duiker niet meer op de signalen via de seinlijn. Hierna is direct een reddingsactie gestart, maar deze mocht niet meer baten.

Onvoldoende contact gehouden

Volgens het dienstvoorschrift had de duikoefening in dit geval afgebroken moeten worden op het moment dat de spraakcommunicatie uitviel. Ook verwijt het OM de verdachten dat zij, na het uitvallen van de spraakcommunicatie, onvoldoende contact hebben gehouden met de duiker.

Koninklijke Marine

Het OM heeft besloten om een 49-jarige vrouw, een 51-jarige man en een 44-jarige man te vervolgen. Een andere 51-jarige man zal nog als verdachte gehoord worden. Het OM beslist hierna of hij zich ook voor de rechter moet verantwoorden. Alle verdachten zijn militairen van de Koninklijke Marine. Het is nog niet bekend wanneer de zaak door de Militaire Kamer van de rechtbank in Arnhem wordt behandeld.