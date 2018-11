Politie vindt twee doden in woning Sittard

Maandagavond heeft de politie twee dode personen in een woning aan de Beethovenstraat in Sittard aangetroffen. Dit meldt de politie maandagavond.

Dinsdag

De politie heeft de woning afgezet en heeft op dit moment niet meer informatie beschikbaar. 'De verwachting is er de komende tijd geen helderheid komt. In de loop van dinsdag hopen we dat er meer duidelijkheid is', zo laat de politie weten.