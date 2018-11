Harde kern NEC zal antie-Zwarte Piet demonstratie niet tolereren

Verschillende voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben acties aangekondigd bij de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Kick Out Zwarte Piet zegt actie te gaan voerden tegen de zwarte knecht van de Sint. De harde kern van NEC-supporters is niet van plan toe te kijken.