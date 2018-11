OM eist celstraf en TBS voor poging moord op dominee Rhenoy

'Buitengewoon schokkende gebeurtenis'

'Deze buitengewoon schokkende gebeurtenis heeft niet alleen op het slachtoffer een enorme impact gehad, maar ook op haar naasten en dorpsgenoten die haar hebben gevonden', aldus de officier van justitie.

Ernstig hersenletsel

Het slachtoffer liep bij de aanval op 21 november 2017 ernstig hersenletsel op. 'Er is bij haar sprake van een halfzijdige verlamming aan de linkerkant van haar lichaam. Ook het gezichtsvermogen is aangetast. Het slachtoffer is sinds het incident volledig afhankelijk van hulp van anderen', zegt de officier.

Voorbedachte rade

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte met voorbedachten rade geprobeerd de vrouw om het leven te brengen. De man liep volgens de officier onder meer met gedachten om iemand iets aan te doen en heeft hij in de weken voor de aanval op zijn laptop gezocht naar manieren om iemand te doden. Ook zocht hij op zijn laptop naar wat hem te wachten zou staan in de gevangenis.

Poging moord

De aanval met de hamer kwam tot slot uit het niets. Er was geen sprake van ruzie en de man heeft volgens de officier bewust de hamer gepakt met maar één doel: het aanvallen van het slachtoffer. Het OM acht daarom poging tot moord wettig en overtuigend bewezen.

TBS

Volgens deskundigen is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseren om aan de verdachte de maatregel van tbs met dwangverpleging op te leggen. De officier van justitie volgt het oordeel van de deskundigen. 'De samenleving moet worden beschermd tegen het gevaar dat verdachte vormt voor onschuldige burgers.'

Naast tbs met dwangverpleging eist de officier een celstraf van acht jaar met aftrek van voorarrest. 'Gezien de ernst van het feit en het leed dat de vrouw en haar naasten is en wordt aangedaan is het OM van oordeel dat niet kan worden volstaan met enkel een tbs-maatregel', aldus de officier. De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.