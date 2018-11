Arrestatieteam in Tilburg in actie om voortvluchtige crimineel op te pakken

In Tilburg was de politie woensdagochtend bezig met een grote politieactie op de Bredaseweg. Een voortvluchtige crimineel moest worden opgepakt.

Rond twaalf uur is een arrestatieteam de woning waar de verdachte zou zitten, binnengegaan. Dit meldt Omroep Brabant woensdag.

Al ruim een uur voordat de politie het pand betrad, stonden er al agenten met kogelwerende vesten en met politiehonden voor de woning. Voor de operatie werd een deel van de Bredaseweg afgesloten, zo meldt Politie Tilburg. Boven een kebabzaak aan de Bredaseweg zijn een aantal van huurwoningen gevestigd. De crimineel zou zich daar mogelijk schuilhouden. De huurders van de woningen werden door de politie een voor een naar buiten geleid

De politie was met ongeveer 15 agenten aanwezig. De actie volgde op een tip van buitenaf. De crimineel heeft zich niet gemeld en staat bij de politie bekend als voortvluchtig. Er was ook een speciale aanhoudingseenheid aanwezig, omdat de politie er aanvankelijk van uitging dat de man vuurwapengevaarlijk is. Dat bleek niet zo te zijn, maar hij is wel een verzetspleger, aldus de politie.

Een aantal mensen is inmiddels uit het pand gehaald, maar de voortvluchtige man is nog niet gevonden. Inmiddels heeft Politie TIlburg laten weten dat de man niet aangetroffen en dat de politie vertrekt.