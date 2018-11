Twee handgranaten onschadelijk gemaakt Grote Markt Almere

De politie heeft donderdagochtend rond 08.45 uur de Grote Markt in Almere afgezet nadat er een mogelijk explosief werd aangetroffen ter hoogte van een geldautomaat. De politie is vervolgens een onderzoek begonnen.

Mogelijk tweede explosief

Bij dat onderzoek trof de politie rond 10.30 uur nog een mogelijk explosief aan. De politie onderzoekt of het daadwerkelijk gaat om explosieven. De markt en alle toegangswegen zijn afgezet en worden bewaakt. De politie verzoekt iedereen weg te blijven uit het gebied.

EOD

De explosieven Opruimings Dienst van het ministerie van Defensie is inmiddels ook ter plaatse gekomen. Daarnaast staat er een ambulance en een brandweerauto paraat bij de Grote Markt.

Update 11.20 uur: Luchtalarm afgegaan

'In Almere en Lelystad is per abuis een loos luchtalarm afgegeven. Dit is een fout geweest in de meldkamer. Het luchtalarm houdt dus geen verband met de ontruiming van de Grotemarkt in Almere na de vondst van twee mogelijke explosieven', zo meldt de politie om 11.20 uur.

Update 12.00 uur

De Explosieven OpruimingsDienst (EOD) is nog bezig met het onderzoek. Zodra nieuwe informatie bekend is meldt de politie dit.

Update 12.50 uur

De EOD heeft de projectielen onderzocht en het blijkt om twee handgranaten te gaan. Deze zijn onschadelijk gemaakt en het is volgens de politie weer veilig. De omgeving blijft nog enige tijd afgezetvoor onderzoek naar de toedracht.