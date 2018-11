VEH: Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken

Vereniging Eigen Huis vindt dat de gemeente Amsterdam erfpachters moet helpen en beschermen door de toekomstige canonontwikkeling vast te klikken. In veruit de meeste gevallen is dat een gunstig alternatief voor eeuwigdurende afkoop. Ongeveer een derde van de erfpachters weet niet dat het mogelijkheid is om hun canon vast te zetten.

Door vast te klikken krijgen erfpachters een voorspelbare ontwikkeling van de jaarlijkse erfpachtcanon. Bij afloop van het tijdvak hebben zij dan niet meer te maken met een explosieve stijging van hun nieuwe canon. Vastklikken van de erfpacht is volgens Vereniging Eigen Huis de enige manier om een grote groep Amsterdammers te laten profiteren van de vernieuwde erfpachtregeling. Met een opt-out moeten zij wel de mogelijkheid krijgen om vastklikken door de gemeente te weigeren.

Onderzoek VEH: weinig enthousiasme voor nieuwe erfpachtregeling

In 2016 maakte de gemeente Amsterdam de nieuwe erfpachtregeling bekend. Hoe ervaren actief geïnteresseerde erfpachters deze nieuwe regeling? Vereniging Eigen Huis vroeg meer dan 2.000 Amsterdamse leden naar hun mening en ervaringen met de overstapregeling*.

Weinig animo voor afkoop

Ongeveer de helft van de respondenten verwacht dat hun afkoopkosten zo hoog zijn dat zij de gemeente niet vragen om een aanbod voor eeuwigdurende erfpacht. Ook de onlangs aangekondigde extra korting van 10% zorgt voor weinig extra animo.

De andere helft van de woningeigenaren heeft de gemeente wel om een aanbod voor eeuwigdurende afkoop gevraagd. Van hen heeft tot nu toe slechts twintig procent een dergelijk aanbod daadwerkelijk ontvangen. Tachtig procent wacht daar al langer dan een half jaar op en een kwart van hen zelfs langer dan een jaar.

Van de erfpachters die een aanbod hebben gevraagd en ontvangen accepteert slechts 17% het voorstel van de gemeente, terwijl 19% het nog in overweging heeft. Het nieuwe erfpachtstelsel lijkt hiermee op een dood spoor te zitten.

Als Amsterdammers hun erfpacht afkopen betaalt ruim 80% van hen dat met eigen geld. Ongeveer 15% moet daarvoor een (extra) hypotheek afsluiten. Afkopen van de erfpacht lijkt daarmee vooral iets voor de vermogende Amsterdammer.

De resultaten van het onderzoek van Vereniging Eigen Huis geven het beeld van leden die interesse hebben in het nieuwe erfpachtstelsel. Uit recente cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat er onder de bevolking juist een grote desinteresse is voor erfpacht en dat slechts een kleine groep erfpachters actie onderneemt.

Zware onvoldoende voor informatie overstapregeling

Antwoorden over de kwaliteit van informatievoorziening door de gemeente geven een ontluisterend beeld. Ruim driekwart van de Amsterdammers vindt de informatie over de nieuwe erfpachtregeling slecht tot matig. Een kwart geeft de gemeente een rapportcijfer 1 of een 2, ruim twintig procent geeft daarvoor niet hoger dan een 3 of 4.