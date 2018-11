FIOD doet 4 aanhoudingen in miljoenenfraude met BTW

De FIOD doorzocht 6 woningen en 2 bedrijfspanden in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam. Hierbij is beslag gelegd op administratie, een platinabaar, 6 luxe auto’s (Bentley, Range Rover, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes) een Bombardier-motor, dure merkkleding en -schoenen, waardevolle schilderijen, 10 horloges (Rolex, Patek Philippe en Cartier), sieraden en 70.000 euro contant geld.

Het onderzoek is voortgekomen uit een eerder strafrechtelijk onderzoek en richt zich op drie groothandelsbedrijven in metaal. Het vermoeden is dat deze bedrijven metaal leveren aan buitenlandse ondernemingen die bij doorverkoop van het schroot btw moeten afdragen, maar dat bewust niet doet. Dit is grensoverschrijdende btw-fraude. De onderneming die wel btw ontvangt, maar die bewust niet afdraagt, wordt ook wel ‘ploffer’ of ‘missing trader’ genoemd.

Als een bedrijf vermoedelijk weet of had moeten weten dat hij levert aan een ‘ploffer’ in het buitenland, heeft hij geen recht op toepassing van het nultarief bij export. Als hij dit toch doet, en ook op zijn btw-aangifte vermeldt, is dat strafbaar. Het fiscale nadeel in dit onderzoek wordt berekend op 23 miljoen euro. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De Douane heeft bijstand verleend met de geldhond.

Kobalt

Parallel aan het FIOD-onderzoek, doet de Zeehavenpolitie onderzoek naar de diefstal van een lading kobalt uit de Rotterdamse haven. Voor dit onderzoek doorzocht de Zeehavenpolitie een bedrijfspand en twee woningen, die woensdag ook door de FIOD zijn doorzocht. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen. Kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt voor batterijen in onder meer elektrische auto’s en tablets.

Btw-fraude

Btw-fraude is maatschappelijk ontwrichtend en ondermijnt het belastingsysteem. Het is concurrentievervalsend en benadeelt niet alle de eerlijke bedrijven, maar ook de belastingbetaler. Volgens het VAT Action Plan uit 2016 van de Europese Commissie bedraagt de schade van grensoverschrijdende btw-fraude € 50 miljard.