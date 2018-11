Architectuurprijs Almere 2018

Op vrijdag 16 november is de winnaar van de Architectuurprijs Almere 2018 op feestelijke wijze bekend gemaakt in KAF door wethouder Hilde van Garderen. Zowel de vakjury als de kinderjury zijn bij de uitreiking vertegenwoordigd geweest. De vakjury bestaat uit vijf gerenommeerde deskundigen Anne Luijten, Frits van Dongen, Titia Frieling, René van Zuuk, Samir Bantal en als voorzitter Bas ten Brinke. De kinderjury bestaat uit leerlingen van groep 7 en 8 van de Montessorischool in Almere, die de doorlopende opleiding Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD), volgen.

De Architectuurprijs Almere 2018 is bestemd voor ontwerpen die in de afgelopen zes jaar in Almere zijn opgeleverd en die naar het oordeel van de vakjury en kinderjury een prestatie zijn van uitzonderlijke architectonische kwaliteit, geïnspireerd op de thema’s ‘Innovatief en Duurzaam’ en die toekomstige ontwerpers inspireren en tot voorbeeld dienen. Zowel professionals als particulieren konden meedoen met een ontwerp van een gebouw of (semi-) openbaar toegankelijke plek.

Tien nominaties

Uit maar liefst 48 deelnemende ontwerpen, die tussen begin juli en begin september zijn ingediend, nomineerde de jury tien inzendingen. De ontwerpen variëren van woonhuizen en appartementen tot en Upcycle Centrum en een sportcomplex. Elke twee jaar worden de tien beste ruimtelijke ontwerpen die in aanmerking komen voor de prijs, in de schijnwerpers gezet. Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Stichting Polderblik en gemeente Almere hebben de handen ineengeslagen om de Architectuurprijs Almere opnieuw te lanceren. Hiermee krijgen de meest spraakmakende gebouwen en plekken van Almere een platform.

Winnaar Kinderjury

De winnaar van de Kinderjury is Sixth Avenue van architectuurbureau Sluijmer en Van Leeuwen. De kinderen vonden het ‘vooral heel cool dat er zoveel verschillende mensen in het complex wonen, van een jong gezin tot ouderen. Iedereen heeft zijn eigen plek en je bent toch ook een soort van ‘samen’. Bovendien heb je heel veel ruimte in huis en een tof dakterras.’

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding van de vakjury is er voor het project Bosveld van bureau SLA- Zakenmaker. Een succesvol woonconcept voor een aantal groepen bewoners van het ‘experiment op de ruimtelijke ordening’ Oosterwold.

Winnaar Vakjury

De winnaar van de Architectuurprijs Almere 2018 is Tuinhuis Almere van Korthtielens Architecten. Volgens de vakjury geeft 'het project een eenvoudig antwoord op actuele maatschappelijke vragen, zowel in Nederland als in de typische New Town Almere.'

Tentoonstelling

Aan het einde van de prijsuitreiking is in KAF de tentoonstelling geopend, waarin de tien genomineerde ontwerpen tot 21 december 2018 te zien zijn.