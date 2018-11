Bewoner mishandeld door overvaller

In de vroege ochtend van zondag 18 november, 5.15 uur, werd de bewoner van een woning in de Griegstraat in Venray verrast door een gemaskerde man die bij hem in de slaapkamer stond. Met een stok werd de bewoner meerdere malen geslagen. De overvaller kwam voor geld maar vertrok zonder buit.