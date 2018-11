Kerkdienst in Franeker onderbroken door brand

In een kerk in Franeker moest zondagmorgen de dienst worden onderbroken omdat er hevige rookontwikkeling was door brand.

Rond de honderd personen moesten de kerk aan de Voorstraat verlaten. De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatsen en constateerden dat de brand achter in de kerk was ontstaan in een koof. Kortsluiting is een mogelijke oorzaak.

Uit voorzorg werd een ambulance ter plaatse gestuurd. Niemand van de aanwezigen hoefden worden nagekeken.