48 aanhoudingen bij intocht in Tilburg

Met 48 arrestaties heeft de politie voorkomen dat er ongeregeldheden zouden ontstaan tijdens een demonstratie rond de intocht van Sinterklaas in Tilburg. De Sinterklaasintocht is verder goed en feestelijk verlopen.

Grote groep aangehouden

Al in een vroeg stadium hebben agenten ingegrepen. Een enkele agent heeft hierbij de wapenstok gebruikt. Een grote groep personen ging via de Lange Nieuwsstraat en de Burgemeester Brokxlaan richting de demonstratielocatie op het Burgemeester Stekelenburgplein om daar de confrontatie met de protestgroep aan te gaan. Agenten van de Mobiele Eenheid hebben deze mensen gevorderd om weg te gaan waarbij ook de wapenstok is gebruikt. Omdat de mensen niet weg gingen zijn de 44 personen rond 11.30 uur aangehouden om verdere problemen te voorkomen. De verdachten (tussen 13 jaar en 51 jaar) zijn overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Twee verdachten van 13 jaar en 15 jaar zijn inmiddels naar huis.

Anti-Piet demonstranten ontevreden

De demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en Anti-Zwarte Piet-Comité Tilburg hadden de demonstratie vroegtijdig afgeblazen omdat zij een plek hadden toegewezen gekregen die volgens hen niet goed was. De burgemeester had hen een plek bij het Centraal Station toegewezen. Deze plek lag niet langs de route van de Sint. Volgens Jerry Afriyie was de demonstratie niet goed hoor en zichtbaar.