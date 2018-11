Twee aanhoudingen voor steekpartij bij hotel in Best

In het onderzoek naar een steekpartij in een hotel aan de I.B.C.-Weg in Best heeft de politie twee arrestaties verricht. Zaterdagochtend rond 3.30 uur kwam een Poolse man het hotel binnengelopen. Uit het niets begon hij alles kort en klein te schoppen en te slaan. Het was slechts het begin van veel geweld.

Terwijl de man bezig was met het vernielen van spullen uit het hotel pakte een gast zijn telefoon en begon de agressieve Pool te filmen. Die was daar kennelijk niet van gediend. Hij pakte een mes uit de keuken, stak de filmer en ging ervandoor. Het mes bleef achter. Terwijl het slachtoffer, een 32-jarige Pool, naar het ziekenhuis werd gebracht, ging de recherche op zoek naar de dader.

Oirschot

Enkele uren later was er bij een soortgelijk hotel aan De Stad in Oirschot een zelfde soort incident. Een man stapte ook daar het hotel binnen om vervolgens vernielingen aan te richten. Dankzij camerabeelden wist de politie gauw wie de verdachte was. Het bleek dezelfde man te zijn als die Best tekeer was gegaan. De 38-jarige Pool uit Helmond werd daarop aangehouden.

Vuurwapen

Tijdens het analyseren van videobeelden uit het hotel in Best zag de recherche dat er een man in beeld kwam gelopen die in het bezit was van iets dat sterk op een vuurwapen leek. Op basis van deze beelden werd ook deze man opgepakt in het hotel, een 24-jarige Pool. Een vuurwapen werd bij een doorzoeking niet gevonden. De man zit vast en wordt verhoord.

Aanleiding

Met het slachtoffer gaat het inmiddels beter. Hij is na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis gestuurd. Ook de verdachte van het steekincident zit nog vast. Waarom de man zo agressief was is niet duidelijk. Mogelijk heeft het gebruik van alcohol daarbij een rol gespeeld.