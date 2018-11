Politie en justitie pakken onderzoek naar vermoorde Eindhovenaar Robert Sengers opnieuw op

Op maandag 8 september 2004, rond 20.50 uur, vond op de parkeerplaats van restaurant ‘Het landgoed’ aan de Lage Mierdeseweg in Esbeek een schietincident plaats. Hierbij is de 40-jarige Robert Sengers uit Neerpelt (België) neergeschoten.

Vermoedelijk is het slachtoffer van dichtbij door één dader meerdere malen beschoten. Hij is ter plaatse overleden. De dader zou op een scooter zijn weggereden richting Tilburg. Er is destijds een Team Grootschalig Onderzoek opgestart, maar een dader is nooit gevonden.

Zaak heropend

Na het opnieuw bestuderen van het dossier en naar aanleiding van nieuwe forensische technieken is de zaak heropend. Politie en justitie hopen tot nieuwe inzichten te komen over de zaak en zo een dader te kunnen opsporen. Een TGO (Team Grootschalige Opsporing) onder leiding van een officier van justitie houdt zich opnieuw met de zaak bezig.

Getuigen

Destijds zijn diverse getuigen gehoord en is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de scooter en het aangetroffen DNA. Helaas heeft dat tot op heden niet geleid tot het vinden van de dader. Het onderzoek wordt opnieuw onder de loep genomen in een uiterste poging om deze ernstige zaak op te lossen. Wie is verantwoordelijk voor de dood van Robert Sengers?

Oproep

Als u informatie heeft over de zaak dan kunt u bellen met het Cold Case-team van de politie Zeeland-West Brabant via het nummer 0900-8844. Mocht u uw informatie liever anoniem melden, dan kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.