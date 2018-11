Douane doet twee drugsvangsten in twee dagen

Cocaïne

De cocaïne is gevonden tijdens een controle door de Douane en heeft een straatwaarde van ongeveer 30 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in een palletlading bananen. De bananen waren afkomstig uit Zuid Amerika. De drugs zijn meteen vernietigd en het HARC-team heeft de zaak in onderzoek.

Tweede vangst

Twee dagen later, op maandag 19 november, trof de Douane weer een partij met drugs aan. Deze vangst is gedaan in de haven. Ook hier ging het om cocaïne, in totaal 36 kilo. De drugs zaten verstopt bij het motorgedeelte van een koelcontainer. Ook deze partij cocaïne is vernietigd, het onderzoek wordt voortgezet.