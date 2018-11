Zaak van vier doden Enschede in Opsporing Verzocht

Dinsdagavond besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak waarbij vorige week dinsdagmiddag in een bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede de lichamen van vier mannen werden aangetroffen. Zij waren door geweld om het leven gebracht.

Melding

Bij de politie kwam op 13 november even na 15.00 uur een melding binnen van een incident in een winkelpand aan de Van Leeuwenhoekstraat. In het gebouw werden de lichamen van vier mannen gevonden. Het gaat om een 27-jarige en een 34-jarige man, beiden uit Hengelo, een 62-jarige Arnhemmer en de 43-jarige Enschedese eigenaar van het pand. Dit viertal was door vuurwapengeweld om het leven gekomen. Het adres was bekend bij politie en gemeente. Bij een controle op 20 juni vond de politie er zeventien kilo gedroogde henneptoppen. Twee mannen werden toen aangehouden; zij bevinden zich onder de doodgeschoten slachtoffers.

Vragen

De rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing (TGO) willen zij weten wat de slachtoffers in de laatste 48 uur voor hun dood hebben gedaan. Ook hebben zij vragen over de onderlinge relaties, mogelijke conflicten met anderen en het motief. Mensen die getuige waren en zich nog niet hebben gemeld, die op een andere manier informatie hebben of mogelijke bewakingsbeelden van de omgeving hebben, worden gevraagd contact met de politie op te nemen. Tips doorgeven kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via de gratis opsporingslijn 0800-6070.