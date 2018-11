FNV: Kabinet mist historische kans op fatsoenlijk pensioen voor iedereen

Han Busker, voorzitter FNV: ‘Het is ongelofelijk jammer dat we er nog niet uit zijn gekomen. Wij willen een oplossing voor de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd en voor het pensioenprobleem van zelfstandigen

Op dit moment wil het kabinet niet bewegen op een structurele oplossing hiervoor. Met tijdelijke oplossingen nemen we geen genoegen want dan schieten de jongeren en alle andere werkenden er niets mee op.’Dit schrijft de FNV op de website.

Arend van Wijngaarden, waarnemend voorzitter bij CNV: ‘We willen een eerlijke deal voor alle werkenden en geen pech- of gelukgeneraties. We kunnen niet akkoord gaan met het afschaffen van de doorsneesystematiek als er geen fatsoenlijke compensatie is. We willen niet miljoenen Nederlanders opzadelen met een enorm pensioentekort. Daarnaast wil CNV afschaffen van de RVU-heffing: voor ons geen boete voor de bouwvakker die eerder met pensioen wil.’

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ´Het is net drijfzand, veel blijft nog te onzeker: een stabiel pensioen, het indexatie-perspectief en de compensatie voor de afschaffing doorsneesystematiek. Het kabinet legt enorme risico’s bij werknemers; de compensatie gaat om 60 miljard euro. Wij willen zekerheid. Je koopt ook geen auto in de ontwerpfase, je wilt weten dat het ontwerp de tests doorstaat. De VCP kan de blanco cheque die het kabinet vraagt niet geven.´

Starheid op alle fronten

De bonden verwijten het kabinet starheid op alle fronten. Geen pensioen voor zzp’ers. Weigeren om maatwerk mogelijk te maken in sectoren voor mensen met zwaar werk. Star vasthouden aan de veel te lage rekenrente van De Nederlandsche Bank, terwijl de rest van Europa met een veel stabielere rente rekent.

‘We hadden hier een grote doorbraak kunnen maken naar een fatsoenlijk pensioen voor iedereen’, aldus de bonden ‘Het kabinet laat die kans gewoon liggen.’

Onbetrouwbare overheid

Het kabinet wil de beslissing over de stijgende AOW-leeftijd overlaten aan een volgende formatieperiode en een volgend kabinet. De bonden verwijten de overheid dat ze zich al jaren onbetrouwbaar heeft getoond op dit onderwerp. De mensen in het land willen nu duidelijkheid. Dit kabinet moet verantwoordelijkheid nemen en zelf de beslissing durven nemen. ‘Wij zouden willen dat zij dit ook belangrijk genoeg vonden om het niet af te schuiven op een volgend kabinet’, aldus de bonden.

De bonden wijzen erop dat miljarden euro’s zijn bezuinigd op de AOW toen dat nodig was vanwege de crisis. Ook op dit moment wordt nog jaarlijks 3 miljard op de AOW bezuinigd. Maar ook nu de crisis voorbij is en de economie goed draait, houdt het kabinet toch vast aan de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd. Dit zorgt voor groeiende oneerlijkheid als het om stoppen met werken gaat, en voor veel persoonlijke ellende bij de mensen die er het hardst voor werken.

Unieke kans gemist

Volgens de bonden is dit niet goed voor Nederland. Het kabinet laat een unieke en historische kans liggen om een fatsoenlijk pensioen voor iedereen te regelen. Pensioen is voor iedereen van belang – daar werk je nu gemiddeld een dag in de week voor. En de mensen die het vroegst begonnen zijn en het zwaarste werk doen, moeten op hun knieën naar een eindstreep kruipen die ook nog eens steeds verder opschuift. Intussen zijn er steeds meer flexwerkers en zzp’ers die helemaal geen pensioen opbouwen. Al deze problemen wil dit kabinet voor zich uitschuiven. Ook het probleem dat de pensioenen nu vaak al 10 jaar niet meer meegroeien met de inflatie. De bonden verwijten het kabinet dat het door zijn opstelling de ongelijkheid in Nederland vergroot.

Er wordt al maanden actie gevoerd voor een goed pensioen. De bonden gaan nu eerst terug naar de leden en met hen bespreken welke actie ze hierop gaan ondernemen.