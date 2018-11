Nederlandse hulpdiensten houden grootste antiterrorisme oefening ooit

'Realistische oefening'

'Het is een realistische oefening, waar een groot aantal deelnemers, tegenspelers en lotusslachtoffers verspreid over Nederland aan deelneemt. Het scenario is gebaseerd op een aanslag en de gevolgen daarvan', aldus de politie. De focus van de oefening ligt daardoor niet alleen op de inzet door zogenoemde ‘first responders’, de hulpdiensten, maar juist ook op het bijbehorende landelijke opsporingsonderzoek naar de daders. Zeven eenheden doen hier samen met de KMAR, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie aan mee.

Steekpartij Amsterdam CS en aanhouding zeven terreurverdachten

De steekpartij op Amsterdam CS en de aanhouding van zeven terrorismeverdachten eerder dit jaar maken het eens te meer duidelijk: de kans op een terroristische aanslag in Nederland is nog steeds reëel. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op incidenten met extreem geweld, oefent de politie regelmatig.

Op elkaar ingespeeld

‘Als politie doen we er, samen met vele anderen, alles aan om een aanslag te voorkomen’, zegt portefeuillehouder Nicole Bogers. ‘Tegelijkertijd is het dreigingsniveau nog steeds substantieel, wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Tijdens grote incidenten, zoals een aanslag, hebben verschillende politieonderdelen, maar ook hulpdiensten een belangrijke taak. Het is essentieel dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld. Samen trainen en oefenen op extreem geweld-scenario’s is daarom van levensbelang.’

Horen en zien

Hoewel er zoveel mogelijk op afgelegen plaatsen wordt geoefend, kan het zijn dat publiek iets van deze grote oefening ziet of hoort.