Nederlandse en Belgische F-16’s droppen echte bommen op Vlieland

Belgische F-16's

'Daarnaast zullen ook Belgische F-16’s trainen in het afwerpen van dezelfde bommen. In deze periode worden bommen van het type MK82, zogenaamde '500 ponders', afgeworpen. De vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag, met uitzondering van vrijdagmiddag.

Trainen afwerpen bommen belangrijk

Het trainen in het afwerpen van bommen is een belangrijk onderdeel van het oefenprogramma en is noodzakelijk waar het gaat om de inzetbaarheid van onze jachtvliegers. Dit belang wordt nog eens onderstreept door de huidige inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak en Oost-Syrië waar zij in coalitieverband deelnemen aan de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Sinds januari dit jaar helpen de jachtvliegtuigen wekelijks de grondtroepen in hun missies. Tijdens die missies zijn wapens ingezet.

Vliehors Range NAVO oefenlocatie

Omdat de Vliehors Range een NAVO oefenlocatie is, wordt deze ook gebruikt door onder andere Belgische F-16’s om te kunnen oefenen met het afwerpen van bommen. De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer.

Verschillende 'doelen'

Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen.

Meetposten geluidshinder op Texel

Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.