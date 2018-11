Video van anti-terrorisme oefening Harskamp

Deze week stond het Gelderse Harskamp in het teken van terreur. Op het militaire oefenterrein in het Gelderse dorp vond de anti-terrorisme oefening SAMEN STERKER plaats.

Scenario's met een terroristisch karakter

Bewakingseenheden van de politie en de Koninklijke Landmacht kregen de hele week te maken met scenario’s met een terroristisch karakter. Ook speciaal opgeleide reservisten van het Korps Nationale Reserve oefenden mee. Deze oefening staat los van de andere anti-terrorisme oefening (‘Venari’) die in 7 verschillende eenheden in Nederland werd gehouden op donderdag 22 november.

Politie en landmacht

De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel. We kunnen niet alles voorkomen, maar we kunnen ons wel goed voorbereiden. Tijdens de eerste uren na een terroristische aanslag of bij dreiging daarvan is samenwerking tussen verschillende diensten van levensbelang. Om snel en daadkrachtig te kunnen handelen, oefende de politie deze week in Harskamp samen met de ‘hulptroepen’ van de landmacht. Het is niet de eerste keer dat zij met elkaar trainen, zodat de diensten klaarstaan als het er echt toe doet. Er waren een kleine 400 man bij deze oefening betrokken.

Bevorderen samenwerking

Het doel van deze oefendagen was het bevorderen van de samenwerking en de geoefendheid van de Bewakings -eenheden van de politie en Defensie. Daarnaast werden werkwijzen en procedures op elkaar afgestemd. Evenals de onderlinge communicatie, zodat in de praktijk alle diensten op een zo professioneel mogelijke wijze kunnen optreden in het publieke domein ten behoeve van de landelijke veiligheid.

SGBO’s oefenen ook

In eenheid Oost-Nederland wordt geoefend in de zogenoemde SGBO-structuur. Tevens zal er een landelijk opererend (N)SGBO meedoen met de oefening. SGBO staat voor Staf Gemeenschappelijk Bijzonder Politie Optreden. Zij treedt bij grootschalige incidenten in werking voor het (keten georiënteerd) besturen van de benodigde maatregelen. De Staf GBO is het instrument binnen die organisatie, die de kwaliteit waarborgt voor een doelmatig en doeltreffend politieoptreden binnen de 3 domeinen: Openbare Orde, Rampenbestrijding en Grootschalige Justitiële Opsporing.

Zo realistisch mogelijk

De oefenscenario’s in SAMEN STERKER waren zo realistisch mogelijk. Zo vond er fictief een aanslag plaats in België, waarbij aanwijzingen werden gevonden waaruit bleek dat er in Nederland ook aanslagen gepleegd zouden gaan worden. De politie schaalde op en nam op diverse fictieve locaties in Maastricht, Deventer, Apeldoorn, Den Haag en Middelburg maatregelen. Omdat de inzet ging knellen op de planning, werd de hulp van Defensie ingeroepen. Vervolgens werden allerlei situaties in scene gezet en konden de diensten van alle onderdelen met elkaar oefenen.

Reservisten

Een deel van de militaire bijdrage aan SAMEN STERKER werd geleverd door 13 Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade; een ander deel werd gevormd door reservisten van de drie bataljons van het Korps Nationale Reserve (Natres). Het bijstaan van civiele autoriteiten bij crises en rampen hoort bij de drie kerntaken van Defensie. De ministeries van Justitie & Veiligheid en Defensie hebben afgesproken dat negen pelotons op een afroeptijd van 6 uur klaarstaan om de politie te ondersteunen bij Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB).

Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers

Dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers. Onder voorbehoud van geschiktheid en beschikbaarheid wordt bezien om ook personeel van de Natres voor deze taak gereed te stellen. In het afgelopen halfjaar heeft de Natres intern 300 mensen gerekruteerd voor deze taak, trainingsweekenden georganiseerd samen met vertegenwoordigers van de politie en gewerkt aan een alarmerings-app (Quick Response System/QRS).

Tijdens de oefening ‘Samen sterker’ trainden de landmacht en de politie voor het eerst zo intensief samen in het kader van TGB. Voor de aanwezige Rode Baretten en reservisten van de landmacht was de oefening SAMEN STERKER dan ook realistisch en nuttig.

Harskamp

De legerplaats Harskamp / Generaal Winkelmankazerne is een militair complex van de Nederlandse krijgsmacht. Op het terrein is naast een infanterieschool en een infanterieschietkamp ook een oefendorp, waar gevechten en allerlei andere situaties in bebouwd gebied kunnen worden geoefend. In het oefendorp worden diverse scenario’s gespeeld met tegenspel door acteurs en publiek. Nieuwsgierig geworden hoe dat in zijn werk ging? Bekijk dan het filmpje hieronder.