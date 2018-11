OM eist 40 maanden cel om voorbereiden terroristisch misdrijf

1800 kogelpatronen

De man is 23 mei aangehouden. Zijn woning is doorzocht. Hierbij trof de politie ruim 1800 kogelpatronen aan. Ook is een alarmpistool in beslag genomen. De man had nog geen vuurwapen dat geschikt was voor de kogelpatronen. Maar uit onderzoek is gebleken dat hij wel heeft geprobeerd zo’n vuurwapen aan te schaffen. Ook had hij een briefje voorhanden met daarop een recept voor een ingrediënt om een explosief te maken. Verder is uit onderzoek gebleken dat de man geweld tegen moslims en politiek linksgeoriënteerde personen gerechtvaardigd achtte. Dit blijkt uit zijn gedragingen op internet en sociale media.

Voorbereidingshandelingen

Al deze gedragingen brengen het Openbaar Ministerie Oost-Nederland tot de conclusie dat de man bezig was een misdrijf met een terroristisch oogmerk voor te bereiden of te bevorderen. Van een terroristisch oogmerk is sprake als de verdachte de bedoeling heeft gehad (een deel) van de bevolking vrees aan te jagen. De voorbereidingshandelingen zijn strafbaar, ook al ligt er geen concreet plan.

'Rode lijn'

‘In dit land mag iedereen denken wat hij wil. En binnen de grenzen van de wet mag heel veel gezegd en geschreven worden. Maar er ligt een rode lijn bij geweld, inclusief het voorbereiden ervan en het dreigen ermee. Die rode lijn moet gehandhaafd worden’, aldus de officier van justitie.

Terrorismezaken

De officier stelde dat er de afgelopen jaren steeds meer gerechtelijke uitspraken zijn gedaan in terrorismezaken. ‘Ook het vonnis in deze zaak zal een belangrijk bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de rechtspraak op dit gebied’. De rechtbank Gelderland doet 7 december uitspraak.