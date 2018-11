Politie klaar met forensisch onderzoek in het pand Enschede

Zowel het forensische als het tactische onderzoek naar sporen in het pand aan de Leeuwenhoekstraat in Enschede, waar 13 november vier dode mannen werden aangetroffen, is beëindigd. Dit heeft de politie vrijdagavond bekendgemaakt.

15 tips

'Na de vondst van de vier dode mannen, die door vuurwapengeweld om het leven zijn gebracht op dinsdag 13 november, is de politie onmiddellijk een onderzoek gestart. Naast het onderzoek in het pand hebben diverse getuigen en omwonenden gesproken met rechercheurs van het Team Grootschalig onderzoek. In de uitzending van Opsporing Verzocht werd een oproep gedaan aan getuigen die mogelijk meer weten van dit misdrijf. De uitzending leverde 15 tips op die nader onderzocht worden', aldus de politie.

Onderzoek onverminderd verder

Het onderzoek op het plaats delict is dan wel afgesloten, het onderzoek naar de mogelijke dader(s) gaat onverminderd voort. De politie vraagt getuigen die bijzonderheden hebben gezien of meer weten over de mogelijke aanleiding van dit misdrijf en die zich nog niet hebben gemeld met klem om dit wel te doen. Contact met het Team Grootschalige Opsporing kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 6070 of anoniem via het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Dit is een team dat extra discreet omgaat met tips en als één van de weinige afdelingen binnen de politie de identiteit van de tipgever mag afschermen. TCI is te bereiken op 079-3458999 tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Mochten mensen bewakingsbeelden van de omgeving hebben, dan worden zij verzocht die met de politie te delen.