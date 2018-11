Grote brand bij autobedrijf in Lattrop

In het Overijsselse Lattrop heeft zaterdagavond een grote brand gewoed bij autobedrijf André Tijink.

De brandweer is de hele nacht nog bezig geweest met blussen. De helft van het pand stond in brand. Brandweer Twente was met circa 30 brandweermensen met man en macht bezig om de brand te bestrijden en uitbreiding te voorkomen.

De brand was iets na middernacht onder controle. Van het pand is de helft gespaard gebleven, maar dat deel heeft wel veel rook- en waterschade opgelopen, zo meldt Omroep Oost.

De wegen rond en in Lattrop waren tijdens het blussen afgesloten en buurtbewoners werd aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet duidelijk of er ook auto's zijn uitgebrand. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.