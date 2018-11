Kwart Nederlanders weet nog geen raad met aflossingsvrije hypotheek

Onduidelijkheid over betaalbaarheid huis na pensioen

De Nederlandsche Bank verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Een deel van deze hypotheekeigenaren gaat tijdens de looptijd van de hypotheek met pensioen. Hoewel de Nederlander best goed op de hoogte is over de impact van pensionering op het inkomen (73%), heeft 18% geen of weinig kennis over de betaalbaarheid van de hypotheek na pensioen en heeft 19% geen of weinig kennis over de mogelijkheid om in het huis te kunnen blijven wonen na het pensioen. 86% van de hypotheekeigenaren heeft de intentie om zich te gaan verdiepen in dit thema.

ZZP’er wil graag meer inzicht in hypotheeksituatie

Steeds meer Nederlanders werken flexibel of voor zichzelf. In 2017 waren dit er meer dan 1 miljoen. 36% van hen houdt zich helemaal niet of weinig bezig met de invloed van schommelingen in het inkomen op de betaalbaarheid van de hypotheek. Een contrast met het aantal ZZP’ers dat graag meer inzicht wil in de hypotheek. 96% van hen vindt het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn.

Steeds meer Nederlanders voorbereid op toekomst

Banken vinden het belangrijk dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed voorbereid zijn op de toekomst. Daarom startte de Nederlandse Vereniging van Banken in opdracht van de gezamenlijke banken op 1 oktober met de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’. Sinds de start van de campagne op 1 oktober heeft de site aflossingsblij.nl ruim 130.000 unieke bezoekers getrokken.

Online tool

Bijna de helft van hen maakte gebruik van de online tool om de eigen situatie te checken en ruim 30.000 bezoekers klikten door naar de eigen hypotheekverstrekker voor meer informatie. De belangrijkste vraag die bezoekers van de site hebben is of zij aan het eind van de looptijd van de hypotheek in hun huis kunnen blijven wonen.

Volgens Aleid van der Zwan, Hoofd Beleid bij de Nederlandse Vereniging van Banken, bevestigen de nieuwe gegevens dat de campagne Aflossingsblij voorziet in een grote informatiebehoefte bij mensen met een aflossingsvrije hypotheek: ‘Mensen willen vooral weten of ze straks de hypotheek nog kunnen betalen als ze met pensioen zijn. Daar kom je alleen achter door nu al even je financiële situatie in kaart te brengen. Zodat je zo nodig tijdig maatregelen kunt nemen.’