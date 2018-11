Bewoonster valt in slaap, woning onbewoonbaar na keukenbrand

Onbewoonbaar

Hoewel het vuur snel onder controle was is er dermate veel schade ontstaan dat de bewoners op dit moment niet terug kunnen. Voor een vrouw is een ambulance opgeroepen. Zij heeft teveel rook binnen gekregen en is medisch onderzocht. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

Koken

Ze was tijdens het koken op de bank in slaap gevallen. Buren zagen rook en belden aan waarna de bewoonster zich pas realiseerde dat er brand was. De woning is geventileerd. Salvage zal de verdere afhandeling verzorgen.