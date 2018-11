Meisje (5) omgekomen bij ernstig verkeerongeval Rijssen

Woensdagmiddag is in het Overijsselse Rijssen na een ernstig verkeersongeval op een rotonde aan de Nijverdalseweg een meisje van 5 jaar in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Geschept door auto

'Het ging om een ongeval tussen een auto en een fiets. Op de fiets zat een moeder met haar vijfjarige kind. De vrouw raakte licht gewond, het meisje zwaargewond', aldus de politie. De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het 5-jarige slachtoffertje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Onderzoek toedracht

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Agenten hebben al meerdere getuigen gesproken. Het kan zijn dat er mensen zijn die het ongeval zagen gebeuren, maar nog niet met de politie hebben gesproken. De politie vraagt die mensen om contact op te nemen via 0900-8844. De automobilist is als verdachte aangemerkt in het onderzoek.