Drie arrestaties in onderzoek hennepteelt en witwassen Enschede

Onderzoek gestart na info

Naar aanleiding van informatie die de politie ontving werd een onderzoek gestart. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat in het bedrijfspand een hennepkwekerij werd geëxploiteerd en dat het daarmee verdiende geld werd witgewassen.

'Misdaadgeld' afgepakt

De politie nam een auto, vuurwapens en geld in beslag. Dat doen de politie en het Openbaar Ministerie vaker om criminelen hun ‘misdaadgeld’ en daarmee opgebouwde status af te pakken. De hennepkwekerij is ontmanteld. De drie verdachten zijn voor verhoor en nader onderzoek ingesloten.

'Geld'-speurhond

Bij het doorzoeken van het bedrijfspand en de woning maakte de politie gebruik van een speciale ‘geld’-speurhond. Ook verleenden medewerkers van Defensie ondersteuning tijdens het zoeken. Daarnaast werd een drone ingezet om er voor te zorgen dat een goed beeld vanaf bovenaf werd verkregen.

Zoekteam Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, ruimtes met weinig of geen licht, of in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ze maken gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem of door muren en objecten kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.