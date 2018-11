Omvang Nederlandse en Belgische drugsmarkt steeds groter

De uitkomst van het onderzoek werd woensdagmiddag gepresenteerd op een conferentie over drugscriminaliteit in Den Bosch. De onderzoekers stellen vast dat zowel de drugsmarkten in Nederland als in België zich uitbreiden. In de top van de criminele organisatie, ook in België, zitten vooral Nederlanders. Daarnaast blijkt dat van alle cocaïne die België binnenkomt via de Antwerpse haven 80 procent is bedoeld voor de Nederlandse markt. Dit schrijft de NOS woensdagavond

De aanpak van de georganiseerde drugs criminaliteit moet urgenter worden en beter worden georganiseerd. Het ontbreekt nu aan een structurele samenwerking tussen Nederland en België. Incidenteel werken beide landen wel goed samen. Daarbij nodigen de grensregio en de ligging aan zee volgens emeritus hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut juist uit tot crimineel gedrag. En die omgeving is dan ook bij uit uitstek geschikt voor de georganiseerde criminaliteit. Tegen de NOS zegt Fijnaut: 'En dan gaat het niet alleen om de productie en handel in drugs. Maar ook om mensensmokkel, wapenhandel, sigarettensmokkel, ladingdiefstal en afvaldumping.'