Fikse coniferenbrand in Gieten

Rond 20.30 uur woensdagavond werd de brandweer van Gieten opgeroepen voor een buitenbrand dit gebeurde in eerste instantie onder prioriteit 2, gepaste spoed. Maar al snel liet het zich ernstiger aanzien en ging men over op prioriteit 1.

Overslaggevaar

Op de Vleerwal in Gieten stond een hoge dikke rij coniferen in brand en overslag naar de naast gelegen woningen was niet ondenkbaar. De toegesnelde bewoners, politie en buren wisten in eerste instantie de brand te bedwingen met water en poederblussers.

Brandweer

De inmiddels gearriveerde brandweer nam het bluswerk over. Met een tweetal hogedruk stralen was de brand gedoofd. Wat de oorzaak van deze fikse brand was zal onderzoek moeten uitwijzen.