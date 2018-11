Eis: gevangenisstraffen tot vijf jaar en verbeurdverklaring van 5,5 miljoen in onderzoek naar witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 68-jarige man uit Rotterdam. Het OM verwijt hem het witwassen van vermogensbestanddelen ter waarde van meer dan 5.500.000 euro. Zijn neef zou hem hebben geholpen door twee jaar lang bijna dagelijks te pinnen, in totaal ruim € 300.000. Hij hoorde een gevangenisstraf van 15 maanden - waarvan 5 maanden voorwaardelijk- tegen zich eisen.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de 68-jarige man miljoenen heeft aangehouden op bankrekeningen in Zwitserland en in Nederland die op naam stonden van een Liechtensteinse Stichting en zijn zus. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hij over de gelden kon beschikken. Hij heeft tonnen overgeboekt naar Nederlandse bankrekeningen en gelden deels contant opgenomen, waarbij hij ook gebruik maakte van tussenpersonen. De verdachte heeft een Rolex horloge en volkswagenbus (deels) contant aangekocht. Er is volgens het OM geen geloofwaardige legale verklaring voor het vermogen dat hij heeft.

Ernstige feiten

Het OM stelt dat de verdachte de gelden heeft witgewassen: “Hij gebruikt een ingewikkelde constructie, waarbij hij doelbewust bezig is met het verhullen van zijn vermogen en zijn persoon. Er is sprake is van een buitenland-route met Liechtensteinse Stichtingen en Zwitserse rekeningen. Er is een fictieve schenking gedaan. Ook zijn er vele grote contante geldstromen gezien.” Het gaat om ernstige feiten ze de officier waarvoor ze een gevangenisstraf van vijf jaar passend vindt: “gewoontewitwassen vormt een ernstige bedreiging voor de integriteit van het financieel verkeer. Het vormt een aantasting van de legale economie, helpt criminaliteit te belonen.”

Ook eist het OM verbeurdverklaring van het witgewassen vermogen. Het gaat om een bedrag van 5.500.000 euro op twee Zwitserse bankrekeningen, een Nederlandse rekening, een Volkswagenbus en een Rolex.

“De verdachte nam andere personen mee in zijn handelingen. Een van die personen is zijn neef,” zei de officier. Tegen hem eist ze een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk en een verbeurdverklaring van 51.000 euro in beslag genomen contant geld.