Auto glijdt van de afrit N366 bij Nieuwe Pekela

Op de afrit van de Provinciale weg N366 bij Nieuwe Pekela is zaterdagmorgen een auto van de weg geraakt door gladheid. De bestuurster nam de afrit, in de bocht gleed de wagen rechtdoor waarna ze tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurster werd met behulp van omstanders uit haar auto gehaald. Ze kwam met de schrik vrij.

Vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Het wegdek was net een ijsbaan doordat er olie / diesel op de weg lag. Een berger heeft de zwaarbeschadigde auto afgesleept. De op- en afrit bij Nieuwe Pekela is enige tijd afgesloten geweest in verband met schoonmaak werkzaamheden.