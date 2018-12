Man aangehouden verdacht van het doen van valse meldingen

Nadat de politie voor de derde keer zondagmorgen naar het Callandhof gestuurd was voor verschillende meldingen is een bewoner van die straat aangehouden. Hij wordt er van verdacht de valse meldingen gedaan te hebben. Na zijn aanhoudingen stopte het.

Het begon op zondag 2 december om 01.00 uur. De eerste melding was dat er bij een woning aan het Callandhof een vrouw met een mes voor de deur stond. De melder zou een conflict met haar hebben en hij was doodsbang. Er werd niemand aangetroffen en de melder werd gerustgesteld. Om 02.00 uur kwam de melding dat er in dezelfde woning van alles mis was. De agenten troffen dezelfde beschonken bewoner aan die zijn eigen huisraad aan het vernielen was. Ook nu werd hij weer gerustgesteld en vertrokken de agenten. Om 03.30 uur kwam de melding dat de vlammen uit het dak sloegen van een woning aan het Conradhof. Er werd direct een eenheid naar die woning gestuurd waar niets aan de hand bleek. Maar een andere eenheid ging weer terug naar de bewoner aan de Callandhof. Toen bleek dat de brandmelding met zijn mobiele telefoon gedaan was. De dienders waren het toen zat en namen de man mee verdacht van het doen van valse meldingen.

Onwel

In het cellencomplex van de politie werd de man onwel. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar heeft het personeel besloten de man buiten medische zorg ook psychische hulp aan te bieden. Er zal op een later moment beslist worden of de verdachte ook strafrechtelijk vervolgd gaat worden.