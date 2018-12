Zilveren Medaille voor theatermaker Liesbeth Coltof

In 1976 richtte Liesbeth Coltof tijdens haar opleiding tot docent kunstzinnige vorming het jeugdtheatergezelschap Lijn Negen op. Daarna sloot zij zich aan bij Theater Eldorado en in 1989 werd zij artistiek leider van het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap Huis aan de Amstel. In 2009 fuseerde dit gezelschap met Wederzijds tot het grootste jeugdtheatergezelschap van Nederland: de Toneelmakerij. Mevrouw Coltof werkte regelmatig samen met buitenlandse theatermakers en is mede-initiatiefnemer van Connecting Stories: een netwerk van theatergezelschappen en regisseurs uit de Verenigde Staten, Iran en Nederland.

Gedurende haar loopbaan heeft mevrouw Coltof het Nederlandse jeugdtheater naar een hoger niveau getild. Mede door haar pionierswerk is het jeugdtheater een volwassen genre geworden. Theaterklassiekers zoals Hamlet van Shakespeare en recent De Krijtkring van Brecht heeft mevrouw Coltof toegankelijk gemaakt voor kinderen. Grote thema’s als dood, wraak en liefde maakt zij bespreekbaar op een manier die aansluit bij de belevingswereld van kinderen, met lichtheid en humor zonder af te doen aan emoties.

Zij is de afgelopen 30 jaar van groot belang geweest voor een publiek van Amsterdamse, Nederlandse en internationale kinderen en is voor de internationale positie van Amsterdam van grote betekenis geweest. Haar werk is met grote regelmaat bekroond.

Zilveren Medaille

De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich meer dan 15 jaar buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam en de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied op internationaal niveau naar buiten toe hebben uitgedragen.