Man aangehouden voor moord op Robert Sengers

In het onderzoek naar de moord op Robert Sengers is dinsdagochtend 4 december een 57-jarige man aangehouden. De man zat op het moment van aanhouding in de gevangenis een straf uit voor een ander strafbaar feit.

Robert Sengers werd op 8 september 2004 vermoord in Esbeek. De politie heropende kort geleden deze cold case en vroeg daarbij de hulp van het publiek in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Ook zette het onderzoeksteam forensische technieken in om meer duidelijkheid in de zaak te krijgen.

Rob Sengers woonde samen met zijn vrouw en twee kinderen in Neerpelt, een plaatsje net over de Belgische grens. Hij had nauwe contacten met verschillende criminelen. Die waren niet alleen actief in Neerpelt maar ook in de Amsterdamse onderwereld.

Mogelijke aanleiding

Op de dag van de moord zou Sengers een afspraak hebben gehad met een man van wie hij een grote som geld tegoed had. Het is niet uitgesloten dat die man verantwoordelijk is voor de moord, als opdrachtgever of als uitvoerder.

Onderzoek

Het onderzoek naar de zaak gaat verder. De verdachte zal gehoord worden, hij wordt verdacht van moord.