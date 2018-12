Politie onderzoekt grote uitslaande brand transportbedrijf Nijmegen

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Nijmegen brand ontstaan in een bedrijvenpand aan de Hogelandseweg. 'Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend en wordt op dit moment onderzocht. Of er een relatie is tussen de branden van afgelopen week wordt onderzocht. De politie zoekt getuigen', zo laat de politie woensdag weten.

Henneptrailers

Tijdens het onderzoek trof de politie op het terrein vijf trailers aan waarvan er twee geschikt waren gemaakt voor het kweken van hennep. Een trailer bevatte nieuwe artikelen die gebruikt worden bij het kweken van hennep. Eén vol met afval van hennepkwekerij, en één als een soort kniphok, waar de hennep geknipt werd. De trailers en de aangetroffen goederen zijn in beslag genomen en zullen worden afgevoerd.

Relatie eerdere branden

Zondagavond 25 november werden in de buurt twee vrachtwagens totaal verwoest door een brand. De week daarvoor was dezelfde eigenaar ook al slachtoffer van de brand. Toen gingen er zeven auto’s in vlammen op. Uit onderzoek moet blijken of er een verband is tussen de autobranden en de brand in het pand. De politie en gemeente surveilleren meer en zijn extra alert in deze omgeving.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien van de brand of misschien zijn er mensen die in het bezit zijn van camerabeelden. Mocht u andere informatie bezitten die kan bijdragen tot het oplossen van deze zaak neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.