Boswachters weigeren gezonde dieren af te schieten

Niet alleen bij de actiegroepen tegen het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen is onvrede over de uitspraak van de rechtbank, ook twee van de vier vast boswachters hebben overplaatsing aangevraagd. Zij weigeren gezonde dieren af te schieten. Dit bevestigd Staatsbosbeheer tegenover De Volkskrant.