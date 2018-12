Bedrijf melkrobot aansprakelijk voor schade bij melkveehouderij

Landbouwmechanisatiebedrijf MCO heeft volgens de rechtbank in Zutphen op een aantal onderwerpen steken heeft laten vallen bij het instellen en onderhouden van een melkrobot. 'Zij is daarom aansprakelijk voor de geleden schade van een boerenmaatschap uit Spijk', zo heeft de rechtbank laten weten.

Geleden schade onderbouwen en specificeren

De rechtbank oordeelt verder dat de geleden schade in de lopende procedure kan worden begroot. Daarom geeft de rechtbank de boerenmaatschap de gelegenheid om de door haar direct geleden schade te onderbouwen en te specificeren.

Achtergrond

MCO is een landbouwmechanisatiebedrijf en levert complete stalinrichtingen, inclusief voersystemen en melkrobots. Ook verzorgt het bedrijf het onderhoud en de service. De maatschap en MCO sloten in december 2011 een overeenkomst voor de inrichting van een nieuwe stal. Daarnaast schafte de maatschap in april 2013 nog een automatisch voersysteem, een extra melkrobot, een mestrobot en de montage van de stalinrichting aan.

Uierontstekingen

In maart 2014 kregen meerdere koeien last van uierontstekingen. Dit bereikte in juni 2014 zijn hoogtepunt. Geconstateerd werd dat de melkstroomsensoren vervuild waren. Op 12 en 19 juni 2014 zijn zeefjes voor de melkstroomsensoren geplaatst en daarmee was dit probleem verholpen. In augustus en september 2014 hadden weer meer koeien last van uierontstekingen. Het probleem bleek veroorzaakt door mankementen in de toevoer van een middel om de uiers te reinigen voor en na het melken. Deze mankementen zijn eind september 2014 verholpen.

Draadeinden niet afgezaagd

Eind september 2014 werd ook ontdekt wat de oorzaak was van de klauwproblemen, waar de koeien al sinds januari 2014 last van hadden. Bij het verleggen van de route van de koeien naar de melkrobot in januari 2014 waren balken op de stalvloer verplaatst, maar daarbij was vergeten de draaduiteinden van de bevestigingsmoeren af te zagen. Op hun route naar en van de melkrobot stapten de dieren steeds in deze uitstekende draaduiteinden.

Kleppenblokken gescheurd

In de zomer van 2016 bleken kleppenblokken van de melkmachine gescheurd. Wat daarvan de oorzaak was is niet komen vast te staan. Na het vervangen van de gescheurde kleppenblokken in 2016 en van een thermostaat begin 2017 hebben deze problemen zich niet meer voorgedaan. De maatschap stelde MCO aansprakelijk voor haar tekortkomingen en maakte aanspraak op een schadevergoeding. De maatschap probeert deze schadevergoeding via de rechter af te dwingen.

Aansprakelijk

De rechtbank oordeelt dat MCO op een aantal onderwerpen steken heeft laten vallen bij het instellen en het onderhoud van de melkrobot en aansprakelijk is voor de schade die de maatschap daardoor leed. Voor wat betreft de klauwproblemen die veroorzaakt werden door uitstekende draadeinden van de moeren kan de maatschap enig verwijt gemaakt worden. De maatschap had na het voltooien van de werkzaamheden die moeten controleren, maar heeft dat niet gedaan. Omdat MCO een groter verwijt gemaakt kan worden, komt 75 % van de schade door de klauwproblemen voor haar rekening en 25 procent daarvan voor rekening van de maatschap.

Maatschap alleen aanspraak op directe schade

Omdat de algemene voorwaarden van MCO van toepassing zijn, kan de maatschap alleen aanspraak maken op vergoeding van haar directe schade en niet van de indirecte schade.

Onderbouwen schadevergoeding

Over de hoogte van de schadevergoeding voerde MCO aan dat deze door de maatschap in de armen genomen expert is begroot op ruim 35.000 euro. Omdat dit rapport dateert van 1 augustus 2016 gaat de rechtbank ervan uit dat de schade die de maatschap heeft opgelopen door het scheuren van de klepblokken, niet in deze begroting is opgenomen. De maatschap mag haar (directe) schade verder onderbouwen en specificeren. MCO krijgt vervolgens de gelegenheid om daarop te reageren.