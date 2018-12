Drie jaar cel voor Gelderse 'toetsenbordterrorist'

Vrijdag heeft de rechtbank in Zutphen een 44-jarige man uit Doornenburg veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden en bevorderen van het plegen van moord met een terroristisch oogmerk en aan verboden bezit van een wapen en munitie met datzelfde oogmerk.

Anti Terreur Brigade (ATB)

'De man had een leidinggevende, organiserende en wervende rol binnen de Anti Terreur Brigade (ATB). Dit is een racistisch, rechts-extremistisch samenwerkingsverband, waarbinnen (vuurwapen)geweld tegen moslims als geoorloofd wordt beschouwd. Daarnaast werd er getraind om geweld toe te passen en ook acties tegen extreemlinks werden besproken;, aldus de rechtbank.

Meer dan een toetsenbordterrorist

De man beschikte over een gaspistool en meer dan 1.800 stuks munitie. Hij zocht op internet naar wapens en het aanpassen van wapens. Via een ATB-contact in België probeerde de man een vuurwapen te bemachtigen voor de munitie die hij al had. De Doornenburger uitte dat hij linkse kopstukken wil afknallen en hij noemde namen van doelwitten. Dit gaat verder dan grootspraak, verder dan gedrag van een ‘toetsenbordterrorist’, zoals de man het noemde. Hij pleegde zijn daden met een terroristisch oogmerk. Daarbij richtte de man zijn vizier op moslims en op linkse kopstukken.

Angst

Het plegen van een aanslag op personen om hun geloofsovertuiging, hun mening of hun politieke voorkeur leidt tot grote gevoelens van angst onder de bevolking of een deel daarvan.

Langdurige gevangenisstraf

Gelijkheid van burgers en vrijheid van meningsuiting raken kernwaarden in de Nederlandse samenleving. Die waarden komen in de knel als mensen juist vanwege hun overtuiging moeten vrezen voor specifiek tegen hen gericht geweld. Aan die terreur maakt de man zich schuldig. Hij is volledig toerekeningsvatbaar. Dit soort feiten kan alleen bestraft worden met een langdurige vrijheidsstraf. De opgelegde straf is iets korter dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dit komt omdat de rechtbank minder gedragingen bewezen vindt.