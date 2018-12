Drie gewonden waaronder agent schietpartij Winterswijk

In de nacht van zaterdag op zondag begon het even na 01.00 uur met een melding van een vernieling aan een woning aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk en liep uiteindelijk uit op een schietpartij waarbij drie personen, waaronder een agent, gewond zijn geraakt. Dit meldt de politie zondag.

Geschoten

De drie verdachten van de vernieling vertrokken na de vernieling in een zwarte Skoda, met het cijfer 99 in het kenteken. Politiemensen die op de melding waren afgekomen waren net met de melder in gesprek toe de drie verdachten terugkeerden naar de woning. 'Op dat moment is er geschoten waarbij een politie collega gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd waar hij na behandeling is ontslagen', aldus de politie.

Verdachten gevlucht

De drie verdachten vertrokken wederom in de zwarte auto en zijn kort daarna aangehouden. Een van de inzittenden was zwaargewond en is per helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De bestuurder van de auto was ook gewond.

Bij de woning zijn nog twee verdachten aangehouden, in totaal gaat het om dus vijf verdachten. Het politieonderzoek is nog in volle gang.