Vlissinger (59) valt met fiets in Kanaal en overlijdt

Een 59-jarige Vlissinger is zondag met zijn fiets door nog onbekende oorzaak te water geraakt in het Kanaal door Walcheren ter hoogte van het Draaibrugpad in Vlissingen. 'De man kwam hierbij om het leven, zo laat de politie maandag weten.

Reanimatie

Van het incident waren meerdere mensen getuige. Een van de getuigen heeft geprobeerd de man uit het water te halen. De hulpdiensten zijn meteen door deze man gealarmeerd. Samen met agenten lukte het om de man uit het water te halen. Reanimatie is gestart, maar mocht helaas niet meer baten. De politie heeft met alle getuigen gesproken en voor hen is Slachtofferhulp in kennis gesteld vanwege de impact van het incident.

Oorzaak te water raken

De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld van zijn overlijden. Door rechercheurs is het lichaam van de man onderzocht in het mortuarium. Hoe het kwam dat de man met zijn fiets in het water terechtkwam is nog niet bekend. Die vraag is nog onderwerp van onderzoek voor de politie.