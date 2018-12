Vier minderjarige meisjes aangehouden na steekpartij in Almere

In het centrum van Almere Stad vond op maandag 10 december een steekincident plaats. In verband hiermee heeft de politie vier minderjarige verdachten aangehouden. De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en de toedracht en roept getuigen op zich te melden.

Een 15-jarig meisje uit Almere is op 10 december rond het middaguur op de Wagemakerbaan bij winkelcentrum Bottelaarpassage met een scherp voorwerp in haar hand gestoken. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en is daarvoor in het ziekenhuis behandeld.

Getuigen

Verschillende mensen waren getuige en de politie werd gealarmeerd. Agenten gingen er direct op af en hielden op het Raaltepad op heterdaad een meisje van 13 jaar, twee meisjes van 15 jaar en een meisje van 16 jaar aan op verdenking van betrokkenheid bij dit steekincident. Alle vier de verdachten werden voor verhoor naar het politiebureau overgebracht en zijn in verzekering gesteld.