Vrouw raakt gewond tijdens achtervolging van politie

Een vrouw raakte dinsdag 11 december bij een ongeval op de Heemraadsingel in Rotterdam zwaargewond aan haar been. De vrouw werd op haar motorfiets aangereden door een 23-jarige automobilist die op de vlucht was voor de politie. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Agenten zagen op de Schonebergerstraat de auto rijden. Kort daarna kreeg de bestuurder op de kruising van de Nieuwe Binnenweg met de Heemraadsingel een stopteken. De verdachte besloot er vandoor te gaan en verhoogde zijn snelheid. Op de Heemraadsingel verloor hij de controle over het stuur. Hierdoor belandde hij op de verkeerde weghelft en schepte daar een motorrijdster. De achtervolging eindigde toen de verdachter tegen een boom tot stilstand kwam. De man is aangehouden en ingesloten. In het voertuig werden verdovende middelen aangetroffen.

De motorrijdster is met ernstige verwondingen aan haar been overgebracht naar een ziekenhuis. Door de Verkeersongevallendienst is een nader sporen onderzoek verricht.